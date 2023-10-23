МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Росаккредитация подписала меморандум о сотрудничестве в сфере халяль (допустимого с точки зрения канонов ислама) с министерством промышленности и передовых технологий ОАЭ, сообщили РИА Новости 23 октября в пресс-службе ведомства. В Минпромторге рассказали о брендах из Азии и ОАЭ на российском рынке

"Руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий Скрыпник и замминистра промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Осама Амир Фадель подписали меморандум о взаимопонимании в области аккредитации органов по сертификации халяль. Документ предусматривает признание в ОАЭ российских сертификатов после внедрения в России схемы аккредитации органов по сертификации халяль. Это окажет содействие двусторонней торговле между ОАЭ и Россией", — сообщили в пресс-службе.

Скрыпник отметил, что меморандум станет основой для дальнейшего тесного сотрудничества по вопросам признания аккредитации российских органов по сертификации халяль.

"Сфера халяль важна как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Для нас принципиально важно снижение торговых барьеров между нашими странами", – процитировали его в пресс-службе.