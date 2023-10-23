2023-10-23T18:37:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231023/842057036.html
Росаккредитация подписала меморандум о сотрудничестве c ОАЭ
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Росаккредитация подписала меморандум о сотрудничестве в сфере халяль (допустимого с точки зрения канонов ислама) с министерством промышленности и передовых технологий ОАЭ,... ПРАЙМ, 23.10.2023
экономика, технологии, промышленность, новости, россия, оаэ, росаккредитация, халяль-продукция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Росаккредитация подписала меморандум о сотрудничестве в сфере халяль (допустимого с точки зрения канонов ислама) с министерством промышленности и передовых технологий ОАЭ, сообщили РИА Новости 23 октября в пресс-службе ведомства.
"Руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий Скрыпник и замминистра промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Осама Амир Фадель подписали меморандум о взаимопонимании в области аккредитации органов по сертификации халяль. Документ предусматривает признание в ОАЭ российских сертификатов после внедрения в России схемы аккредитации органов по сертификации халяль. Это окажет содействие двусторонней торговле между ОАЭ и Россией", — сообщили в пресс-службе.
Скрыпник отметил, что меморандум станет основой для дальнейшего тесного сотрудничества по вопросам признания аккредитации российских органов по сертификации халяль.
"Сфера халяль важна как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Для нас принципиально важно снижение торговых барьеров между нашими странами", – процитировали его в пресс-службе.