МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России напомнила о легальности бартерного обмена и призвала активнее использовать бартерные сделки во внешней торговле, заявил начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев. В G7 выступили за отмену ограничений в торговле продуктами питания

"Есть и бартер… На сегодняшний день по законодательству можно спокойно пользоваться этим видом внешнеэкономических сделок и осуществлять взаимное исполнение обязательств по контрактам. Да, может быть не в полной мере этот вид сделок используется сегодня", — сказал Шкляев.

"Мы со своей стороны постарались дополнительно донести до участников внешнеэкономической деятельности эти преимущества и еще раз призываем активно использовать в том числе и бартерные сделки", — добавил он.

Международный таможенный форум проходит 30-31 октября 2023 года. РИА Новости выступает стратегическим информационным партнером форума.