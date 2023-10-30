2023-10-30T13:44:07+03:00
2023-10-30T13:44:07+03:00
2023-10-30T13:44:07+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231030/842118912.html
ФТС призвала активнее использовать бартерные сделки
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Федеральная таможенная служба (ФТС) России напомнила о легальности бартерного обмена и призвала активнее использовать бартерные сделки во внешней торговле, заявил начальник... ПРАЙМ, 30.10.2023
экономика, новости, фтс россии, бартерные сделки, торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России напомнила о легальности бартерного обмена и призвала активнее использовать бартерные сделки во внешней торговле, заявил начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев.
"Есть и бартер… На сегодняшний день по законодательству можно спокойно пользоваться этим видом внешнеэкономических сделок и осуществлять взаимное исполнение обязательств по контрактам. Да, может быть не в полной мере этот вид сделок используется сегодня", — сказал Шкляев.
"Мы со своей стороны постарались дополнительно донести до участников внешнеэкономической деятельности эти преимущества и еще раз призываем активно использовать в том числе и бартерные сделки", — добавил он.
Международный таможенный форум проходит 30-31 октября 2023 года. РИА Новости выступает стратегическим информационным партнером форума.