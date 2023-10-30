МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Немецкая Wintershall Dea обсуждает со своими партнерами по совместным предприятиям в России возможность их продажи, но с этим есть трудности, и сложно предсказать, когда окончательный уход из России состоится, заявил глава компании Марио Мерен СМИ раскрыло, сколько будет стоить уход европейских компаний из России

Выступая на пресс-конференции, Мерен неоднократно подчеркивал, что уход из России — это четкое решение руководства Wintershall. Также он отмечал, что компания пока сохраняет планы полностью покинуть российский рынок к середине следующего года.

"Мы говорили о том, что мы не можем предсказать, когда будет возможен выход с точки зрения реального отчуждения акций. Я могу подтвердить, что в силу контрактных обязательств мы обсуждаем с нашими соинвесторами по совместным предприятиям в России, как поступить в этой ситуации", — тем не менее сказал он.

По словам главы Wintershall, уход из России можно разделить на три части. Первый — финансовый "выход". Мерен напомнил, что в конце прошлого года компания объявила об обесценении российских активов. Второй — уход сотрудников из российских подразделений компании. Так, пояснил глава Wintershall, если к концу прошлого года в стране работало примерно 100 сотрудников, то сейчас их меньше 40.

"Самая сложная часть — это продажа наших пакетов акций, активов. Хочу отметить, что российское правительство ставит много препятствий перед любыми иностранными инвесторами, которые хотят продать акции в России. В нашем случае необходимы одобрение президента, ряд других согласований, и, скорее всего, это будет очень долгий процесс, который мы не контролируем", — заключил Мерен.

В январе текущего года компания сообщила о решении полностью уйти из России. Компания вместе с "Газпромом" работала в рамках нескольких совместных предприятий. "Ачимгаз", где за немецкой стороной 50%, разрабатывает участок 1А Уренгойского месторождения в Западной Сибири. "Ачим Девелопмент", в котором у Wintershall Dea 25,01%, ведёт добычу на участках 4А и 5А. Наконец, "Севернефтегазпром" работает на Южно-Русском месторождении, в этом СП у компании 35%.