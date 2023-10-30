РИМ, 30 окт — ПРАЙМ. Италия в январе-сентябре сократила импорт из России на 85% относительно аналогичного периода прошлого года, экспорт в адрес РФ также снизился — на 18,6%, сообщил Национальный институт статистики Istat. Продажи зимней одежды в Италии упали на 20 процентов

Так, согласно табличным значениям, импорт из РФ Италия за отчетный период сократила на 85%, экспорт в РФ — на 18,6%.

В опубликованном в понедельник докладе о торговле со странами, не входящими в Европейский союз, говорится, что "импорт из всех основных стран-партнеров резко падает в годовом исчислении", за исключением США — по этой стране зафиксирован рост на 14,4%.

"Закупки из России в сентябре показали наибольшее годовое снижение (-86,2%). Также заметно сократились закупки в странах ОПЕК (-36,4%), странах АСЕАН (-36,3%) и Китае (-34,4%)", —говорится в сообщении Istat, касающемся только сентября.

В целом Италия сократила импорт из неевропейских стран в сентябре в годовом исчислении на 32,3%, экспорт в их адрес — на 7,2%.