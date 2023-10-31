МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Период адаптации российской экономики в основном пройден, по итогам года ожидается рост, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам во вторник. "Газпром" назвал условие для экономического лидерства России

"Сегодня мы обсудим текущее положение дел и возможные риски, которые могут сдерживать социально-экономическое развитие. Период адаптации к внешним вызовам в основном пройден, по итогам текущего года мы ожидаем рост российской экономики", — сказал он.

Однако, как отметил премьер, сохраняется спад в нефтегазовом секторе.

"Здесь требуется больше времени, чтобы переориентировать поставки и договориться с новыми покупателями, найти новые рынки сбыта", — добавил Мишустин.