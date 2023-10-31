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2023
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Период адаптации российской экономики пройден, заявил Мишустин
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Период адаптации российской экономики в основном пройден, по итогам года ожидается рост, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам во... ПРАЙМ, 31.10.2023
экономика, новости, михаил мишустин, россия, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Период адаптации российской экономики в основном пройден, по итогам года ожидается рост, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам во вторник.
"Сегодня мы обсудим текущее положение дел и возможные риски, которые могут сдерживать социально-экономическое развитие. Период адаптации к внешним вызовам в основном пройден, по итогам текущего года мы ожидаем рост российской экономики", — сказал он.
Однако, как отметил премьер, сохраняется спад в нефтегазовом секторе.
"Здесь требуется больше времени, чтобы переориентировать поставки и договориться с новыми покупателями, найти новые рынки сбыта", — добавил Мишустин.