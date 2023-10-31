МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. ВВП России вырос в январе-сентябре текущего года на 2,8%, в сентябре — более чем на 5% в годовом выражении, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Период адаптации российской экономики пройден, заявил Мишустин

"По результатам 9 месяцев увеличение ВВП составило 2,8%, это предварительная оценка Минэкономразвития. Если брать отдельно сентябрь, то показатель был почти вдвое выше — более 5% в годовом выражении", — сказал премьер на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, значительный вклад в общую динамику ВВП вносит отечественное производство, а также создание экономики предложения.

"Этим занимается правительство по поручению главы государства. С января по сентябрь выпуск промышленных товаров увеличился более чем на 3%. Здесь локомотивом, мы уже неоднократно об этом говорили, является обрабатывающая промышленность. За девять месяцев года рост там превысил 7%", — отметил глава кабмина.

Мишустин также рассказал, что уже пятый месяц подряд темп роста в машиностроении превышает 20%. "Вместе с химическим и металлургическим эти три комплекса дают почти 90% расширения выпуска обрабатывающих производств. Двузначные показатели также отмечаются в таких секторах, как компьютеры, электроника и оптические изделия, электрооборудование, мебель, и целом ряде других", — добавил он.

Вслед за ростом предложения российской продукции, по его словам, повышаются и доходы бюджета. "С начала года до середины октября ненефтегазовые поступления увеличились почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", — подчеркнул Мишустин.