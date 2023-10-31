2023-10-31T17:31:00+03:00
2023-10-31T17:32:35+03:00
2023-10-31T17:31:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231031/842134472.html
Мишустин призвал не снижать темпы развития экономики
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину не сбавлять набранный темп в экономической политике страны, отслеживать новые вызовы и риски и нивелировать их. "Важно... ПРАЙМ, 31.10.2023
экономика, новости, россия, российская экономика, экономические риски
https://cdnn.1prime.ru/images/84188/74/841887477.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84188/74/841887477.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84188/74/841887476.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84188/74/841887476.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84188/74/841887463.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84188/74/841887463.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231031/842133970.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину не сбавлять набранный темп в экономической политике страны, отслеживать новые вызовы и риски и нивелировать их.
"Важно внимательно следить не только за текущим состоянием конкретных отраслей и предприятий, но и за изменением внешних условий, вовремя отвечать на появляющиеся возможные новые вызовы, новые риски при их проявлении и нивелировать эти риски, чтобы они не сдерживали наше движение вперед", — сказал на совещании по экономическим вопросам 31 октября.