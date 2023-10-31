МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину не сбавлять набранный темп в экономической политике страны, отслеживать новые вызовы и риски и нивелировать их. Мишустин: экономика России выросла в годовом выражении в сентябре

"Важно внимательно следить не только за текущим состоянием конкретных отраслей и предприятий, но и за изменением внешних условий, вовремя отвечать на появляющиеся возможные новые вызовы, новые риски при их проявлении и нивелировать эти риски, чтобы они не сдерживали наше движение вперед", — сказал на совещании по экономическим вопросам 31 октября.