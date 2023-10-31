2023-10-31T17:38:17+03:00
2023-10-31T17:38:17+03:00
2023-10-31T17:38:17+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231031/842134540.html
Аналитик не исключил наступление рецессии в мировой экономике
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Говорить о наступлении глобальной рецессии рано, но исключать риски нельзя: ее вероятность увеличивает, в том числе, и усиление мировой геополитической напряженности, заявил РИА... ПРАЙМ, 31.10.2023
экономика, новости, мир, мировая экономика, рецессия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Говорить о наступлении глобальной рецессии рано, но исключать риски нельзя: ее вероятность увеличивает, в том числе, и усиление мировой геополитической напряженности, заявил РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов.
Тему глобальной рецессии во вторник поднял глава минфина Италии Джанкарло Джорджетти, его процитировало агентство Рейтер. Он не исключил рисков ее возникновения и призвал принять меры для укрепления доверия вкладчиков.
"Такой риск нельзя исключать, но все будет зависеть от того, насколько долго ставки в развитых странах продержатся на относительно высоком уровне и как к этим ставкам сможет приспособиться мировая экономика", — отмечает эксперт.
"Также рост мировой геополитической напряженности безусловно увеличивает вероятность рецессии, но все же пока о ее наступлении говорить рано", — добавил Буйволов.