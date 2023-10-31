МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Говорить о наступлении глобальной рецессии рано, но исключать риски нельзя: ее вероятность увеличивает, в том числе, и усиление мировой геополитической напряженности, заявил РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов. "Газпром" назвал условие для экономического лидерства России

Тему глобальной рецессии во вторник поднял глава минфина Италии Джанкарло Джорджетти, его процитировало агентство Рейтер. Он не исключил рисков ее возникновения и призвал принять меры для укрепления доверия вкладчиков.

"Такой риск нельзя исключать, но все будет зависеть от того, насколько долго ставки в развитых странах продержатся на относительно высоком уровне и как к этим ставкам сможет приспособиться мировая экономика", — отмечает эксперт.

"Также рост мировой геополитической напряженности безусловно увеличивает вероятность рецессии, но все же пока о ее наступлении говорить рано", — добавил Буйволов.