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2023
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Мишустин оценил ситуацию на российском рынке труда
Экономика
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На рынке труда в России изменений не наблюдается, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам 31 октября. "Стабильной остается ситуация... ПРАЙМ, 31.10.2023
общество , экономика, новости, россия, рынок труда
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. На рынке труда в России изменений не наблюдается, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам 31 октября.
"Стабильной остается ситуация на рынке труда, в августе показатель безработицы повторил исторический минимум — три процента, — уточнил он.
Мишустин добавил, что данная ситуация имеет достоинства и недостатки: больше граждан обладают постоянной заработной платой, однако дефицит кадров продолжает тормозить темпы развития экономики.