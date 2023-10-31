МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. На рынке труда в России изменений не наблюдается, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам 31 октября. Мишустин призвал не снижать темпы развития экономики

"Стабильной остается ситуация на рынке труда, в августе показатель безработицы повторил исторический минимум — три процента, — уточнил он.

Мишустин добавил, что данная ситуация имеет достоинства и недостатки: больше граждан обладают постоянной заработной платой, однако дефицит кадров продолжает тормозить темпы развития экономики.