МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. ЕС рассматривает возможность ввести санкции против России, которые затронут экспорт и импорт на сумму более пяти миллиарда евро, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. ЕС выделит средства на интеграцию стран Западных Балкан

"ЕС рассматривает возможность введения нового раунда ограничений, которые затронут пять миллиардов евро (5,3 миллиарда долларов) торговли с России, в рамках пакета санкций", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что новые санкции распространяться на импорт и на экспорт.

После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.

По данным Bloomberg новые антироссийские санкции Евросоюза, согласно предложениям, могут включать химикаты, применяемые в военных целях технологии, обработанные металлы, товары из алюминия, изделия для строительства и перевозок, сварочные аппараты, лицензии на программное обеспечение. Кроме того, обсуждается включение в список запрета на импорт российских алмазов.

Также, как указывает агентство, в ЕС обсуждают запрет операций с попавшими под санкции судами, а также необходимость уведомлений, когда судно продают.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

США вместе с союзниками заявляют, что Россия научилась обходить ограничения и продавать свою нефть дороже.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.