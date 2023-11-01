МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Чуть более 50% утечек данных у компаний РФ происходит из-за их действующих сотрудников, в 15% случаев виноваты бывшие работники и только в 13% — злоумышленники, говорится в исследовании Infowatch, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Персональные данные россиян продолжают "утекать", сообщили в Kaspersky

"Судя по ответам респондентов, в общей сложности как минимум 75% утечек информации произошли по вине инсайдеров (бывших или действующих сотрудников организаций). В 51% случаев виновниками инцидентов были сотрудники организаций, а в 15% — бывшие сотрудники. И только в 13% случаях речь шла о действиях внешних злоумышленников. Столько же респондентов (13%) затруднились с ответом о виновниках утечек информации в своих организациях", — говорится в исследовании.

Отмечается, что 54% ответственных за защиту информации считают, что сотрудники их организаций умышленно "сливали" данные, при этом 28% инцидентов происходили неспециально.

Большинство сотрудников — 74% — узнают об утечках от сообщения руководства, каждый десятый получает информацию из СМИ, до 7% сотрудников она доходит по слухам, а до остальных — из социальных сетей или правоохранительных органов. В основном сотрудники уже знают об инциденте на следующий день.

По данным исследования, чаще всего происходят утечки персональных данных — 59%, коммерческой тайны — 31%, служебной тайны — 23%, а также платежной информации, ноу-хау и данных криптокошельков.