МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года провести эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии, сообщается в проекте постановления, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Российская косметика не уступает по качеству западной, заявил Мантуров

"Правительство Российской Федерации постановляет: Провести с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии", — говорится в сообщении.