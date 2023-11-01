2023-11-01T13:27:00+03:00
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2023
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Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке косметики
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Минпромторг России предлагает с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года провести эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии, сообщается в проекте постановления,... ПРАЙМ, 01.11.2023
бизнес, экономика, новости, россия, минпромторг, маркировка бытовой химии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года провести эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии, сообщается в проекте постановления, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
"Правительство Российской Федерации постановляет: Провести с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии", — говорится в сообщении.