МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Увеличение первоначального взноса в рамках программы льготной ипотеки до 25-30%, по оценке ВТБ, приведет к снижению объёма выдачи по таким программам примерно на треть от всего рынка, заявил начальник управления "Ипотечное кредитование" банка Сергей Бабин. Ипотека в России растет ускоренными темпами, заявила Набиуллина

"Мы анализировали, что произойдет, если первоначальный взнос (по льготным программам — ред.) увеличится до 25-30%… это очень сильно сожмет, по нашей оценке, на 30-35% объем выдачи "первички" по госпрограммам", — сказал он журналистам в кулуарах ХVII Московского форума лидеров рынка недвижимости.

Он пояснил, что в ВТБ на этот сегмент приходится больше половины выдач.

Правительство России в сентябре повысило до 20% минимальный первоначальный взнос по ряду госпрограмм ипотеки, в том числе на самые популярные льготные кредиты на жилье в новостройках под 8%.

В минувшую пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ видит риски перегрева на ипотечном рынке и выступает за дальнейшее повышение первоначального взноса по льготной ипотеке. Позже замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин РФ "в практическом смысле" не обсуждал повышения первого взноса по льготной ипотеке, но ситуацией с популярностью этих программ встревожен и согласен с оценкой Банка России.