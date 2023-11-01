2023-11-01T17:05:33+03:00
2023-11-01T17:05:33+03:00
2023-11-01T17:05:33+03:00
2023
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Минпромторг оценил активный рост ассортимента российского вина
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Российский винный ассортимент в магазинах вырос в десять раз за последние годы, а акция "Дни российских вин" увеличивает продажи на 30-40 процентов в период проведения... ПРАЙМ, 01.11.2023
экономика, новости, россия, вина, минпромторг рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российский винный ассортимент в магазинах вырос в десять раз за последние годы, а акция "Дни российских вин" увеличивает продажи на 30-40 процентов в период проведения мероприятия, заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.
"Стартовали мы с исключительно отрицательной отметки, потому что в сознании нашего потребителя именно вина всегда было, что российское вино — это даже и не вино в каком-то смысле — не то качество и так далее. За эти годы нам удалось переубедить винного потребителя, убедить в обратном, а именно — то, что это нормальный продукт нормального качества", — отметил Кузнецов.
По словам Кузнецова, количество товарных позиций российского вина значительно выросло, а также улучшился дизайн бутылок и этикеток.
Акция "Дни российских вин" проводится дважды в год весной и осенью, и в ней участвуют магазины различных форматов, включая крупные федеральные сети. Инициаторами акции стали розничные сети, которые также являются ее основными бенефициарами. В рамках акции потребители могут приобрести российское вино по специальным ценам.