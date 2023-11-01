МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российский винный ассортимент в магазинах вырос в десять раз за последние годы, а акция "Дни российских вин" увеличивает продажи на 30-40 процентов в период проведения мероприятия, заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. Названы страны, способные заменить вино из недружественных стран в России

"Стартовали мы с исключительно отрицательной отметки, потому что в сознании нашего потребителя именно вина всегда было, что российское вино — это даже и не вино в каком-то смысле — не то качество и так далее. За эти годы нам удалось переубедить винного потребителя, убедить в обратном, а именно — то, что это нормальный продукт нормального качества", — отметил Кузнецов.

По словам Кузнецова, количество товарных позиций российского вина значительно выросло, а также улучшился дизайн бутылок и этикеток.

Акция "Дни российских вин" проводится дважды в год весной и осенью, и в ней участвуют магазины различных форматов, включая крупные федеральные сети. Инициаторами акции стали розничные сети, которые также являются ее основными бенефициарами. В рамках акции потребители могут приобрести российское вино по специальным ценам.