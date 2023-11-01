МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект об увеличении не облагаемого НДФЛ процентного дохода от банковских вкладов, следует из базы данных нижней палаты парламента. Госдума прекратила полномочия депутатов Белоусова и Власова

С 2021 года в России действует закон, согласно которому проценты по банковским вкладам физлиц облагаются НДФЛ, однако в 2021-2022 годах вкладчики были освобождены от его уплаты.

Согласно данному закону, НДФЛ облагается совокупный процентный доход за год по всем вкладам в российских банках за вычетом необлагаемой суммы. Эта сумма рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на первое число налогового периода. Налоговым периодом по НДФЛ является календарный год.

Законопроект увеличивает с миллиона до 3 миллионов рублей пороговое значение, используемое в качестве базы при таком расчете. Это "будет способствовать поддержке граждан в текущей социально-экономической ситуации, а также обеспечит более справедливое налогообложение", считают разработчики.

Если этого не сделать, то "введение налога на доходы по вкладам свыше миллиона рублей в сложившейся экономической ситуации коснется многих категорий граждан, в том числе — пенсионеров и лиц предпенсионного возраста, которые пытаются получить дополнительный доход к пенсии, а также семей, для большинства из которых банковский вклад является практически единственной возможностью решения финансовых вопросов и инструментом размещения средств", сказано в пояснительной записке.