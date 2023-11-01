МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. ВВП России в сентябре вырос на 5,2% в годовом выражении, за 9 месяцев — на 2,8%, говорится в обзоре министерства экономического развития "О текущей ситуации в экономике". Центробанк Японии повысил прогнозы по ВВП и инфляции

"По оценке Минэкономразвития России, в сентябре 2023 года ВВП превысил уровень прошлого года на 5,2% год к году, как и месяцем ранее. В целом за 9 месяцев 2023 года ВВП вырос на 2,8% год к году (+2,5% г/г за 8 месяцев 2023 года)", — говорится в документе.

Министерство отмечает, что в третьем квартале экономика России также выросла на 5,2% в годовом выражении.

По оценке министерства, в месячном выражении ВВП в сентябре вырос на 0,3% с исключением сезонного фактора (в августе был рост на 0,4%).

В сентябре Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП РФ в текущем году до 2,8% с 1,2%. По оценке министерства, в 2024-2025 годах рост ВВП составит 2,3%, в 2026 году — 2,2%.

По прогнозу ЦБ, экономика России вырастет в текущем году на 2,2-2,7%, в 2024 — на 0,5-1,5%.