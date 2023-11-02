МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит продление срока действия мер, направленных на снижение негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций, сообщает пресс-служба кабмина. Мишустин оценил влияние санкций на развитие приграничных территорий

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 98 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Законопроектом предусматривается продление срока действия мер, направленных на снижение негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект направлен на снижение негативных последствий недружественных действий в сферах разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, корпоративных отношений, государственных и муниципальных закупок, строительства и градостроительной деятельности, социально-трудовых отношений и иных областях.

Также правительство обсудит выделение в 2023 году средств Росавтодору для обеспечения опережающей реализации мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О выделении Росавтодору в 2023 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для обеспечения опережающей реализации мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог в рамках федерального проекта "Развитие федеральной магистральной сети" национального проекта "Безопасные качественные дороги", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект распоряжения направлен на обеспечение опережающего финансирования мероприятий по строительству и реконструкции автодорожной инфраструктуры на территориях субъектов Российской Федерации.