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2023
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Россия в сентябре нарастила золотой запас до рекордного уровня
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Золотые резервы России по итогам сентября текущего года выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн, страна остается на пятом месте в мире по данному показателю, следует из анализа РИА... ПРАЙМ, 02.11.2023
новости, экономика, россия, золотой запас, рекорд
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Золотые резервы России по итогам сентября текущего года выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн, страна остается на пятом месте в мире по данному показателю, следует из анализа РИА Новости данных мировых центробанков.
Россия в сентябре нарастила запасы золота на 2%, или 44 тонны, — до 2,36 тысячи тонн, что стало рекордным уровнем за всю современную историю страны. В результате Россия продолжает оставаться на пятой позиции среди стран с крупнейшими золотыми резервами.
При этом из-за резкого снижения цен на золото в конце сентября вложения в этот драгметалл обвалились на 3% — до 140,5 миллиарда долларов.
Абсолютными рекордсменами по данному показателю остаются США с 8,1 тысячи тонн золота. Второе место занимает Германия с золотыми резервами в 3,35 тысячи тонн. Тройку лидеров замыкает Италия с 2,45 тысячи тонн. На четвертом месте расположилась Франция с показателем в 2,4 тысячи тонн.
В десятку стран с крупнейшими золотыми запасами также входят Китай (2,2 тысячи тонн), Швейцария (1 тысяча тонн), Япония (846 тонн), Индия (801 тонна) и Турция (675 тонн).