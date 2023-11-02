МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Минфин России ожидает принятия в ноябре законопроекта, сглаживающего для бизнеса приостановку налоговых соглашений с недружественными странами, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин опроверг обвинения главы Carlsberg о краже бизнеса в России

"В ноябре планируется принятие законопроекта, который будет сглаживать для российского бизнеса последствия приостановления отдельных положений соглашений с недружественными странами. Поправки будут действовать ретроспективно, начиная с 8 августа 2023 года, когда было приостановлено действие соглашений", — приводятся его слова в материалах на сайте Минфина по итогам встречи с бизнесом на мероприятии компании Б1.

При этом, по словам Сазанова, Минфин готов обсуждать вопрос расширения перечня видов доходов, для которых будут сохранены правила налогообложения, действовавшие до приостановления соглашений. В частности речь идет о доходах от международной перевозки и фрахта.

Замминистра также затронул тему перспективы разработки национального стандарта BEPS 2.0. "В течение следующего года планируется мониторинг ситуации и действий со стороны других стран, какие-либо решения по этой теме будут приниматься не раньше осени 2024 года", — сказал он.

Президент России Владимир Путин 8 августа подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ о налогообложении с 38 недружественными странами, среди которых числится Швейцария. Указом было приостановлено действие основных норм налоговых соглашений, которые регулируют вопросы налогообложения движимого и недвижимого имущества, дивидендов, процентов, доходов от услуг и авторских прав, гонораров и доходов от работы по найму, а также налогообложения капитала.

В феврале Совет Евросоюза включил Россию в "черный список" несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере. В марте Минфин и МИД РФ выступили с инициативой в адрес президента РФ приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели санкции против России. Как пояснял Сазанов в июне, приостановка норм соглашений в налоговой сфере не затронет физлиц, так как приостановка касается статьей, по которым предусмотрены пониженные ставки по процентам и дивидендам.