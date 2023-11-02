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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231102/842157310.html
Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 5,25 процента годовых
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Банк Англии по итогам октябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение регулятора совпало с прогнозом... ПРАЙМ, 02.11.2023
экономика, новости, банк англии, учетная ставка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Банк Англии по итогам октябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
"На этом заседании Комитет проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 5,25%", — говорится в сообщении.