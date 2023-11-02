МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Банк Англии по итогам октябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Сбербанк спрогнозировал уровень ключевой ставки до конца года

Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

"На этом заседании Комитет проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 5,25%", — говорится в сообщении.