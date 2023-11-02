МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Банк Англии понизил прогноз инфляции в Великобритании на 2023 год до 4,75% с ожидавшихся ранее 5%, следует из пресс-релиза регулятора. Путин заявил, что доходы россиян растут быстрее инфляции

В то же время ожидания по росту потребительских цен в стране на следующий год были повышены — теперь инфляция прогнозируется на уровне 3,25%, а не 2,5%, как полагалось ранее. В 2025 году инфляция составит 2%, ранее ожидался показатель в 1,5%.

Банк Англии также понизил прогноз по росту ВВП Великобритании в четвертом квартале 2023 года до 0,6% с 0,9%.

В четвертом квартале 2024 года регулятор не ожидает роста ВВП Великобритании. В 2025 году в четвертом квартале прогнозируется увеличение экономики на 0,4%.