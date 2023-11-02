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2023
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Банк Англии понизил прогноз инфляции в Великобритании по итогам года
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Банк Англии понизил прогноз инфляции в Великобритании на 2023 год до 4,75% с ожидавшихся ранее 5%, следует из пресс-релиза регулятора. В то же время ожидания по росту... ПРАЙМ, 02.11.2023
экономика, новости, великобритания, экономика, банк англии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Банк Англии понизил прогноз инфляции в Великобритании на 2023 год до 4,75% с ожидавшихся ранее 5%, следует из пресс-релиза регулятора.
В то же время ожидания по росту потребительских цен в стране на следующий год были повышены — теперь инфляция прогнозируется на уровне 3,25%, а не 2,5%, как полагалось ранее. В 2025 году инфляция составит 2%, ранее ожидался показатель в 1,5%.
Банк Англии также понизил прогноз по росту ВВП Великобритании в четвертом квартале 2023 года до 0,6% с 0,9%.
В четвертом квартале 2024 года регулятор не ожидает роста ВВП Великобритании. В 2025 году в четвертом квартале прогнозируется увеличение экономики на 0,4%.