МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Правительство России рассмотрит основные параметры финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2024 год, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин призвал увеличить число авиамаршрутов в России

"Сегодня мы рассмотрим основные параметры финансового плана и инвестиционной программы компании на будущий год. Общий объем вложений составит свыше 1 триллиона 270 миллиардов рублей. Средства пойдут на решение масштабных задач", — отметил Мишустин.

По словам министра, треть финансирования предусмотрена на обновление и ремонт железнодорожных путей, мостов, тоннелей, станций, вокзалов, внедрение цифровых технологий и повышение безопасности движения. Также будет пополнен парк подвижного состава с приобретением более 500 современных локомотивов и 280 вагонов электропоездов.

Эти меры направлены на обеспечение перевозок грузов и создание комфортных условий для пассажиров пригородных направлений, подчеркнул премьер.