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2023-11-02T16:01:00+03:00
2023
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Мишустин назвал сумму инвестпрограммы РЖД
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Правительство России рассмотрит основные параметры финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2024 год, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Сегодня мы... ПРАЙМ, 02.11.2023
финансы, экономика, новости, россия, ржд, инвестпрограмма
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Правительство России рассмотрит основные параметры финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2024 год, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сегодня мы рассмотрим основные параметры финансового плана и инвестиционной программы компании на будущий год. Общий объем вложений составит свыше 1 триллиона 270 миллиардов рублей. Средства пойдут на решение масштабных задач", — отметил Мишустин.
По словам министра, треть финансирования предусмотрена на обновление и ремонт железнодорожных путей, мостов, тоннелей, станций, вокзалов, внедрение цифровых технологий и повышение безопасности движения. Также будет пополнен парк подвижного состава с приобретением более 500 современных локомотивов и 280 вагонов электропоездов.
Эти меры направлены на обеспечение перевозок грузов и создание комфортных условий для пассажиров пригородных направлений, подчеркнул премьер.