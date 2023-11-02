ДОХА, 2 ноя — ПРАЙМ. Бахрейн прекратил экономические отношения с Израилем, стороны отозвали послов, заявил бахрейнский парламент. Замгенсека ООН назвал удар Израиля по лагерю беженцев зверством

Как говорится в сообщении, нижняя палата парламента (Совет представителей) подтвердила решение отозвать посла из Израиля, отбытие израильского диппредставителя, а также прекращение двусторонних экономических отношений.

"Это является подтверждением твердой исторической позиции Бахрейна в поддержку палестинского дела и законных прав братского палестинского народа, о которых заявлял Его Величество король на всех конференциях и мероприятиях", — добавили в парламенте.

Там подчеркнули, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке побуждает Бахрейн требовать принять меры для сохранения "жизни невинных людей".

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.