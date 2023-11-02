МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручение правительству России вместе с властями Калининградской области, при участии "Судостроительного комплекса "Звезда", Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) предоставить инициативы по строительству трех железнодорожных паромов для транспортировки грузов между Калининградом и Санкт-Петербургом до десятого ноября 2023 года, следует из сообщения на официальном сайте Кремля. Путин поручил создать план развития природоподобных технологий в России

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с правительством Калининградской области и при участии общества с ограниченной ответственностью "Судостроительный комплекс "Звезда", акционерных обществ "Объединенная судостроительная корпорация" и "Государственная транспортная лизинговая компания" и представить предложения по строительству на российских судостроительных верфях трех железнодорожных паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга — Балтийск", — сказано в сообщении.

В распоряжении президента также указано, что нужно определить сроки и источники финансирования строительства, возможность использования существующих механизмов поддержки и льготного лизинга, а также возможность строительства серии паромов с учетом необходимости обновления. Такое решение было принято с целью улучшения логистической инфраструктуры и увеличения грузопотока в регионе.