МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. В Европе полагают, что у экономики есть "хорошие шансы" избежать кредитного кризиса и рецессии, заявил главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн. ЕЦБ сохранит процентные ставки на текущих уровнях, считают в Commerzbank

"Мы по-прежнему настроены довольно оптимистично в отношении того, что это не тот случай, — сказал он, ссылаясь на прошлые кредитные кризисы. — И мы думаем, что все еще существуют хорошие шансы на реализацию сценария мягкой посадки".