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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231102/842159756.html
В ЕЦБ оценили шансы на "мягкую посадку"
Экономика
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В Европе полагают, что у экономики есть "хорошие шансы" избежать кредитного кризиса и рецессии, заявил главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн. "Мы... ПРАЙМ, 02.11.2023
финансы, экономика, новости, ецб, рецессия, экономика, кризис
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. В Европе полагают, что у экономики есть "хорошие шансы" избежать кредитного кризиса и рецессии, заявил главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн.
"Мы по-прежнему настроены довольно оптимистично в отношении того, что это не тот случай, — сказал он, ссылаясь на прошлые кредитные кризисы. — И мы думаем, что все еще существуют хорошие шансы на реализацию сценария мягкой посадки".