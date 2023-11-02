МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Министерство финансов США обнародовало генеральную лицензию, позволяющую американским гражданам и юридическим лицам платить налоги и импортные пошлины в России до 31 января 2024 года, говорится в опубликованном документе минфина. Минфин США поддерживает введение налога на прибыль с активов России

По данным документа, американским гражданам и предприятиям, которые напрямую или косвенно находятся у них во владении разрешается платить налоги, сборы и импортные пошлины, а также дается право на приобретение или получение разрешений, лицензий, регистраций, сертификатов или налоговых льгот в России.