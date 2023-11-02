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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231102/842160152.html
Минфин США позволил физлицам и юрлицам платить налоги и пошлины в России
Экономика
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Министерство финансов США обнародовало генеральную лицензию, позволяющую американским гражданам и юридическим лицам платить налоги и импортные пошлины в России до 31 января 2024... ПРАЙМ, 02.11.2023
финансы, экономика, новости, сша, минфин, россия, лицензия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Министерство финансов США обнародовало генеральную лицензию, позволяющую американским гражданам и юридическим лицам платить налоги и импортные пошлины в России до 31 января 2024 года, говорится в опубликованном документе минфина.
По данным документа, американским гражданам и предприятиям, которые напрямую или косвенно находятся у них во владении разрешается платить налоги, сборы и импортные пошлины, а также дается право на приобретение или получение разрешений, лицензий, регистраций, сертификатов или налоговых льгот в России.