ПЕКИН, 3 ноя — ПРАЙМ. Китай приветствует укрепление и всестороннее развитие американской компании по производству полупроводников Micron Technology на китайском рынке, заявил глава минкоммерции КНР Ван Вэньтао в ходе встречи с главой компании. Глава МИД КНР заявил о необходимости улучшения отношений с США

Как отмечается в заявлении минкоммерции КНР, 1 ноября министр Ван Вэньтао и глава американской компании Санджай Мехротра провели встречу.

"Мы приветствуем дальнейшее укрепление и всестороннее развитие Micron Technology на китайском рынке, а также достижение еще большего прогресса (компанией) в условиях соблюдения китайских законодательных и правовых актов", — приводит в пятницу слова Ван Вэньтао официальный сайт китайского ведомства.

Он подчеркнул, что Китай будет неуклонно продвигать открытость внешнему миру, а также оптимизировать среду для иностранных инвестиций.

Отмечается, что Санджай Мехротра выразил готовность компании продолжать расширять инвестиции в Китай.

В конце мая управление по вопросам киберпространства КНР заявило, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, поэтому операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании.

В июне Micron Technology объявила, что намерена в ближайшие годы вложить 4,3 миллиарда юаней (604 миллиона долларов) в завод по сборке и тестированию чипов в городе Сиань китайской провинции Шэньси.