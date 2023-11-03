КНР одобрила развитие компании Micron, создающей полупроводники на рынке Китая
ПЕКИН, 3 ноя — ПРАЙМ. Китай приветствует укрепление и всестороннее развитие американской компании по производству полупроводников Micron Technology на китайском рынке, заявил глава минкоммерции КНР Ван Вэньтао в ходе встречи с главой компании.
Как отмечается в заявлении минкоммерции КНР, 1 ноября министр Ван Вэньтао и глава американской компании Санджай Мехротра провели встречу.
"Мы приветствуем дальнейшее укрепление и всестороннее развитие Micron Technology на китайском рынке, а также достижение еще большего прогресса (компанией) в условиях соблюдения китайских законодательных и правовых актов", — приводит в пятницу слова Ван Вэньтао официальный сайт китайского ведомства.
Он подчеркнул, что Китай будет неуклонно продвигать открытость внешнему миру, а также оптимизировать среду для иностранных инвестиций.
Отмечается, что Санджай Мехротра выразил готовность компании продолжать расширять инвестиции в Китай.
В конце мая управление по вопросам киберпространства КНР заявило, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, поэтому операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании.
В июне Micron Technology объявила, что намерена в ближайшие годы вложить 4,3 миллиарда юаней (604 миллиона долларов) в завод по сборке и тестированию чипов в городе Сиань китайской провинции Шэньси.
https://1prime.ru/state_regulation/20231103/842163973.html