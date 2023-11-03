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В Китае пообещали ответить на "одностороннюю травлю" США
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Китай примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний после новых санкций США, введенных из-за сотрудничества китайских компаний с Россией, заявил... ПРАЙМ, 03.11.2023
общество , экономика, новости, санкции, россия, сша, китай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 3 ноя — ПРАЙМ. Китай примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний после новых санкций США, введенных из-за сотрудничества китайских компаний с Россией, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
Ранее США ввели санкции против компаний из Турции, ОАЭ и Китая за предполагаемые поставки товаров двойного назначения для ВПК России. В частности, санкции затронули компанию China Taly, которая якобы поставляла в Россию компоненты для производства зенитно-ракетных комплексов.
"США должны немедленно исправить свою ошибочную практику и прекратить подавление китайских компаний. Китай продолжит принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", — отметил Ван Вэньбинь.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, Китай всегда был против обобщения США концепции национальной безопасности и злоупотребления государственной властью для подавления китайских компаний. Кроме того, это типичный акт экономического принуждения и одностороннего запугивания, отметил Вэньбинь.