ПЕКИН, 3 ноя — ПРАЙМ. Китай примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний после новых санкций США, введенных из-за сотрудничества китайских компаний с Россией, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Учатся у русских. Китай придумал противоядие от санкций Запада

Ранее США ввели санкции против компаний из Турции, ОАЭ и Китая за предполагаемые поставки товаров двойного назначения для ВПК России. В частности, санкции затронули компанию China Taly, которая якобы поставляла в Россию компоненты для производства зенитно-ракетных комплексов.

"США должны немедленно исправить свою ошибочную практику и прекратить подавление китайских компаний. Китай продолжит принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", — отметил Ван Вэньбинь.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Китай всегда был против обобщения США концепции национальной безопасности и злоупотребления государственной властью для подавления китайских компаний. Кроме того, это типичный акт экономического принуждения и одностороннего запугивания, отметил Вэньбинь.