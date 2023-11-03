МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило возможности информационной системы "Одно окно" для участников внешнеторговой деятельности, соответствующие нормы содержатся в подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным распоряжении. Юань за год обогнал доллар и евро в платежах ВЭД российских компаний

Согласно документу, оператор системы — Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) со следующего года будет получать новые данные от Министерства промышленности и торговли, Министерства сельского хозяйства, Министерства финансов и Росприроднадзора. В частности, Минпромторг будет предоставлять оператору информацию о нереализованном остатке тарифных квот, Минсельхоз – сведения из разрешительного документа на ввоз химических средств для защиты растений.

Минфин будет передавать через систему сведения о бюджетных субсидиях и результатах отбора их получателей. Росприроднадзор, в свою очередь, будет предоставлять сведения из разрешительного документа на ввоз озоноразрушающих веществ и продукции, содержащей эти вещества.

Информационная система "Одно окно" разрабатывалась с 2018 года и была запущена на базе платформы "Мой экспорт" в 2020 году. Эта комплексная цифровая экосистема обеспечивает бизнесу онлайн-доступ к государственным и другим услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт.

Сейчас в системе функционирует более 80 сервисов, в том числе по предоставлению мер государственной поддержки, получению лицензий на экспорт ряда товаров и разрешительных экспортных документов, а также сервисы бизнес-услуг институтов развития экспорта и коммерческих организаций. Например, сервисы по подбору электронных торговых площадок, получению аналитических материалов и исследований рынков, услуг логистики.

Расширение возможностей сервиса позволит в дальнейшем расширить перечень государственных услуг, предоставляемых импортерам и экспортерам в рамках "Одного окна".