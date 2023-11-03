МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. В Госдуме просят кабмин учесть решение депутатов по недопущению продажи алкоголя онлайн, также депутаты выступили за ужесточение ответственности за нелегальную онлайн-торговлю алкоголем (интернет-бутлегерство), такое обращение направил депутат ГД Султан Хамзаев премьер-министру Михаилу Мишустину. Минфин предложил повысить минимальную цену на крепкий алкоголь, пишет СМИ

"Уважаемый Михаил Владимирович… считаем легализацию онлайн-продажи алкогольной продукции на территории Российской Федерации нецелесообразной. Экспертная позиция: последствия для государства от внедрения онлайн-продажи алкоголя в сети "интернет" является угрозой для общественного здоровья. Прошу учесть позицию депутатского корпуса при обсуждении данной темы в правительстве России и выработки итогового решения по данному вопросу", — сказано в обращении (есть в распоряжении РИА Новости).

Хамзаев отметил, что 18 октября в стенах Государственной Думы прошло расширенное заседание межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз на тему: "Антиалкогольная политика России. Современные меры защиты здоровья граждан. Об инициативе онлайн-продажи алкоголя в сети "интернет".

"Депутаты Государственной Думы выработали консолидированную межфракционную позицию по недопущению онлайн-продажи алкогольной продукции в сети в "интернет". При этом, также коллективно выступили в поддержку ужесточения ответственности за интернет-бутлегерство, более адресную работу сотрудников МВД России и Роскомнадзора по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота алкоголя в сети "интернет"", — написал он в обращении.