МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Любая крупная российская компания в любой сфере хеджируется от санкционных рисков, разрабатывая план действий на случай попадания под санкции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков отметил удар антироссийских санкций по Западу

"Мы научились хеджироваться от санкционных рисков. И любая крупная российская компания в любой сфере: финансовой сфере, производственной, строительной, добычной, транспортной, в настоящее время, прежде всего, в своей работе хеджируются от санкционных рисков", — отметил Песков.

Песков заметил, что любая серьёзная, "и даже менее серьезная компания", разрабатывает план на случай попадания под ограничения.

"Да, это (санкции против РФ — ред.) приносит абсолютно относительные проблемы, но мы научились их преодолевать", — добавил Песков.