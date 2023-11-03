2023-11-03T13:45:07+03:00
2023-11-03T13:45:07+03:00
2023-11-03T13:45:07+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231103/842168467.html
В Кремле оценили подготовку российских компаний к санкциям
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Любая крупная российская компания в любой сфере хеджируется от санкционных рисков, разрабатывая план действий на случай попадания под санкции, заявил официальный представитель... ПРАЙМ, 03.11.2023
финансы, экономика, новости, россия, дмитрий песков, санкции
https://cdnn.1prime.ru/images/83560/18/835601812.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83560/18/835601812.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83560/17/835601745.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83560/17/835601745.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83560/17/835601732.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83560/17/835601732.jpg
https://1prime.ru/global/20231102/842155886.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Любая крупная российская компания в любой сфере хеджируется от санкционных рисков, разрабатывая план действий на случай попадания под санкции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы научились хеджироваться от санкционных рисков. И любая крупная российская компания в любой сфере: финансовой сфере, производственной, строительной, добычной, транспортной, в настоящее время, прежде всего, в своей работе хеджируются от санкционных рисков", — отметил Песков.
Песков заметил, что любая серьёзная, "и даже менее серьезная компания", разрабатывает план на случай попадания под ограничения.
"Да, это (санкции против РФ — ред.) приносит абсолютно относительные проблемы, но мы научились их преодолевать", — добавил Песков.