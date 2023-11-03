МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Любая крупная российская компания в любой сфере хеджируется от санкционных рисков, разрабатывая план действий на случай попадания под санкции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Песков отметил удар антироссийских санкций по Западу

"Мы научились хеджироваться от санкционных рисков. И любая крупная российская компания в любой сфере: финансовой сфере, производственной, строительной, добычной, транспортной, в настоящее время, прежде всего, в своей работе хеджируются от санкционных рисков", — отметил Песков.

Песков заметил, что любая серьёзная, "и даже менее серьезная компания", разрабатывает план на случай попадания под ограничения.

"Да, это (санкции против РФ — ред.) приносит абсолютно относительные проблемы, но мы научились их преодолевать", — добавил Песков.