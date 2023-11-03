2023-11-03T13:49:51+03:00
2023-11-03T13:49:51+03:00
2023-11-03T13:49:51+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231103/842168510.html
В Кремле рассказали об адаптации России к санкциям
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Санкции против России приносят дополнительные проблемы, но страна к ним уже адаптировалась, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Конечно, санкции создают... ПРАЙМ, 03.11.2023
финансы, экономика, новости, россия, дмитрий песков, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Санкции против России приносят дополнительные проблемы, но страна к ним уже адаптировалась, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Конечно, санкции создают дополнительные проблемы. Но еще раз повторю, мы адаптировались к санкциям", — отметил официальный представитель Кремля.
Ранее Песков подчеркнул, что Россия старается искать выгоду для себя в условиях санкций.