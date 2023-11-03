МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Санкции против России приносят дополнительные проблемы, но страна к ним уже адаптировалась, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Санкции из ада". Оверчук прокомментировал рестрикции против России

"Конечно, санкции создают дополнительные проблемы. Но еще раз повторю, мы адаптировались к санкциям", — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков подчеркнул, что Россия старается искать выгоду для себя в условиях санкций.