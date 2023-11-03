МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Эксперты РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провели исследование и подготовили рейтинг крупнейших банков по прибыли на 1 октября 2023 года.

Российский банковский сектор в 2023 году обновил несколько рекордов по прибыли. В частности, были обновлены рекорды по прибыли за 9 месяцев и на скользящем 12 месячном отрезке, а также по рентабельность активов. Согласно данным Банка России, с начала 2023 года прибыль российского банковского сектора составила 2,7 триллиона рублей. Для сравнения за весь 2021 год, в котором был установлен исторический рекорд по годовой прибыли, она составила 2,36 триллиона рублей, а за январь-сентябрь 2021 года только — 1,9 триллиона рублей. Таким образом, по итогам 2023 года будет существенно обновлен рекорд по прибыли 2021 года.

На скользящем 12 месячном отрезке также был обновлен рекорд по прибыли. С 1 октября 2022 года по 1 октября 2023 года объем прибыли до налогообложения составила 3,7 триллиона рублей. Для сравнения еще по итогам мая, также за 12 месяцев, прибыль составляла 3,01 триллиона рублей, что было рекордом для того времени. В целом шесть месяцев подряд прибыль на двенадцатимесячном интервале обновляет исторические рекорды.

В свою очередь рентабельность активов за последние 12 месяцев также выросла до рекордных уровней. По расчетам аналитиков РИА Рейтинг, на 1 октября 2023 года рентабельность активов банковского сектора составила 2,65%, что является историческим рекордом. Для сравнения в рекордом по прибыли 2021 году максимальная рентабельность составлял 2,2%, а также и была немного выше 2% в конце 2011 и 2012 годов. По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2023 года рентабельность активов будет немного ниже из-за замещения очень хорошего результат конца 2022 года.

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело исследование и подготовило рейтинг банков России по прибыли на 1 октября 2023 года.

Наиболее прибыльным (до налогообложения) по итогам 9 месяцев 2023 года в российском банковском секторе стал Сбербанк. Объем прибыли у этой кредитной организации с начала 2023 года составил 1,45 триллиона рублей. Для сравнения суммарная прибыль банков со 2-го по 27-е место в текущем рейтинге меньше чем смог заработать один Сбербанк. В третьем квартале прибыль Сбербанка составила 496 миллиардов рублей, что стало рекордным квартальным результатом банка в истории.

Вторым по размеру прибыли является ГАЗПРОМБАНК, а объем его прибыли за девять месяцев 2023 года составил 215 миллиардов рублей. В третьем квартале прибыль ГАЗПРОМБАНКа равнялась 78 миллиардов рублей. Замыкает первую тройку банков по размеру прибыли ВТБ с результатом в 194 миллиарда рублей прибыли в январе-сентябре 2023 года.

В целом порог прибыли в 100 миллиардов рублей за девять месяцев 2023 года также преодолели РАЙФФАЙЗЕНБАНК и АЛЬФА-БАНК. Стоит отметить, что относительно результата 2021 года количество банков с прибылью более 100 миллиардов рублей не изменилось. Прибыль более 10 миллиардов рублей за январь-сентябрь в 2023 году получили 37 кредитных организаций против 24 банков за аналогичный период в 2021 году.

Лидером по отношению прибыли к капиталу по итогам 9 месяцев 2023 года среди десяти крупнейших банков стал СОВКОМБАНК с результатом в 29,8%. Вторым по отношению прибыли и капитала стал РАЙФФАЙЗЕНБАНК, у которого значение составило 29,5%. Сбербанк занимает третье место среди крупнейших банков по показателю прибыли к капиталу (25,4%). При этом минимальное значение показателя прибыли к капиталу в ТОП-10 банков у банка ВТБ — 11,7%.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в четвертом квартале текущего года прибыль банковского сектора будет достаточно хорошей. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, она может составить порядка 900 миллиардов рублей, как следствие по итогам 2023 года банковский сектор заработает примерно 3,6 триллиона рублей прибыли, а рентабельность активов в таком случае составит 2,4%.

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