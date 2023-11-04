2023-11-04T13:18:13+03:00
2023-11-04T13:18:13+03:00
2023-11-04T13:18:13+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231104/842175031.html
Хуснуллин оценил выполнения плана по строительству дорог на 2023 год
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Запланированные показатели по дорожному строительству на этот год будут выполнены, ожидается очередной рекорд, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "На сегодняшнюю дату... ПРАЙМ, 04.11.2023
макроэкономика, экономика, госпроекты, новости, россия, дорожное строительство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Запланированные показатели по дорожному строительству на этот год будут выполнены, ожидается очередной рекорд, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"На сегодняшнюю дату выполнены уже более 90% всех дорожных работ. И в этом году у нас будет очередной рекорд по количеству отремонтированных дорог — более 180 миллионов квадратных метров дорог отремонтируем уже точно… (На штабе — ред.) обсудили все планы по дорожному строительству, все губернаторы подтвердили, что планы будут выполнены", — сказал Хуснуллин журналистам в рамках федерального просветительского марафона "Знание" на выставке "Россия".