МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Запланированные показатели по дорожному строительству на этот год будут выполнены, ожидается очередной рекорд, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Хуснуллин заявил об очередном необоснованном росте цен на арматуру

"На сегодняшнюю дату выполнены уже более 90% всех дорожных работ. И в этом году у нас будет очередной рекорд по количеству отремонтированных дорог — более 180 миллионов квадратных метров дорог отремонтируем уже точно… (На штабе — ред.) обсудили все планы по дорожному строительству, все губернаторы подтвердили, что планы будут выполнены", — сказал Хуснуллин журналистам в рамках федерального просветительского марафона "Знание" на выставке "Россия".