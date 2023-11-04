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Песков рассказал о прошлых отношениях России и Запада
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В прошлом Запад пытался "вытирать ноги" об Россию, заявил пресс-секретать президента России Дмитрий Песков. В ходе своей лекции в рамках марафона "Знание" Песков отметил, что в... ПРАЙМ, 04.11.2023
экономика, новости, россия, запад
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. В прошлом Запад пытался "вытирать ноги" об Россию, заявил пресс-секретать президента России Дмитрий Песков.
В ходе своей лекции в рамках марафона "Знание" Песков отметил, что в отношениях России и сегодняшнего коллективного Запада в прошлом был "период романтизма".
"Мы думали, что всё будет очень гармонично, взаимовыгодно, взаимоуважительно, что нам всё дадут: и технологии дадут, и знания дадут, и смысл жизни вложат в наши сердца, и расскажут, как нам жить и как мы будем все вместе жить в одном едином гармоничном мире. Не-а. Так не бывает", — сказал Песков, выступая перед молодежью.
"Если ты слабый, об тебя вытирают ноги, это же пытались сделать об нашу страну", — заявил Песков.