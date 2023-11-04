МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Госдолг США действительно большой, на это, в том числе, влияет бесконтрольная эмиссия доллара, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. Азаров предупредил о рекордном увеличении госдолга Украины

"Долг США действительно большой, но проблема заключается в том, что они сами печатают эти деньги и их покупают, покупают облигации Соединенных Штатов Америки, потому что все еще живут в парадигме, что доллар — надежная и устойчивая валюта", — сказал министр.

По его словам, не может быть устойчивой валюты при "бесконтрольной эмиссии", поэтому "долг большой". "Это отвлекает расходы бюджета, в том числе на обслуживание долга. Ставки растут, денег становится меньше для текущих задач и нужд государства", — добавил он.

Госдолг США в середине сентября достиг очередного рекорда, превысив 33 триллиона долларов. А в начале октября он за день вырос на 275 миллиардов долларов — это на 3% больше всей задолженности России. Согласно докладу Международного валютного фонда (МВФ), опубликованного в октябре, общий размер государственного долга США в 2023 году достигнет 123,3% ВВП, а в 2024 году увеличится до 126,9% ВВП.