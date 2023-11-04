МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов назвал недооценённые секторы российской экономики, которые могут внести вклад в ВВП страны, по его словам, это, в том числе, туризм и сферы, связанные с технологическим развитием. Силуанов объяснил высокой госдолг США

В ходе выступления на просветительском марафоне в рамках выставки "Россия" министра спросили, есть ли какие-то недооцененные сферы в российской экономике, которые могли бы внести вклад в ВВП РФ.

"Если говорить о недооценённых секторах и том, какие нам нужны, то те, которым сейчас дают приоритет. Это те, которые мы, может быть, даже подзабыли — знаете, это секторы, связанные с технологическим развитием или прорывом, как мы говорим. Это микроэлектроника, это поддержка и создание нашей собственной компонентной базы", — прокомментировал министр.

По его словам, важны и авиастроение, и новые отрасли, связанные с беспилотниками. "Это касается и автомобилей, это касается и авиабеспилотников. Не было такой отрасли, все время закупаем. Надо собственное делать", — сказал он.

Кроме того, глава Минфина обратил внимание и на туристическую сферу. "У нас климат самый комфортный, а природа какая? Дальний Восток, Байкал, Камчатка, Алтай — все это такие красивые места. Диву даюсь, но нет инфраструктуры. И сейчас правительство занимается развитием программ по развитию туризма", — отметил Силуанов.

"Много того, чем мы раньше не занимались. И все это заделы, которые сегодня будут развиваться", — добавил министр.