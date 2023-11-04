МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Доминировавшие ранее экономики постепенно "сдуваются", на их место приходят новые, в том числе Россия, Китай, Индия, сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на просветительском марафоне в рамках выставки "Россия". Силуанов назвал недооцененные сферы экономики

"Самое главное, что надо понимать — что все трансформации, которые происходят в мире, конечно, зависят от изменений соотношений сил в мире. Восток активно развивается, а старые экономики, которые раньше доминировали, причем и в экономическом, и в политическом плане, постепенно сдуваются. Такая ситуация проходила не один раз в мировой истории, и всегда такие перемены происходят болезненно", — сказал он.

По его словам, старые экономики, которые не хотят уходить, "цепляются за санкции, использование своих валют в качестве оружия, цепляются за сдерживание других экономик", но терпят это "ради общего блага, ради сохранения того, что раньше было", вредя при этом самим себе.

"Новые экономики растут быстрее, новые силы и мускулы стран увеличиваются и политически они становятся более мощными, более сильными. Эти страны, в числе которых Россия, тоже хотят влиять на мировые процессы, а не так, как сложилось за последнее время — есть крупные экономики, как мы говорим, золотой миллиард — "семерка" стран, и они диктуют свои и экономические и политические решения всему миру", — отметил министр.

При этом он добавил, что сейчас крепнет альтернатива старым силам — страны БРИКС.