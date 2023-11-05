2023-11-05T14:58:59+03:00
2023-11-05T14:58:59+03:00
2023-11-05T14:58:59+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231105/842178406.html
Власти Крыма сообщили о спросе на бывшие активы украинских олигархов
Экономика
Новости
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Инвесторы крайне заинтересованы в национализированных активах российских олигархов, рассказал РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Предприятия все... ПРАЙМ, 05.11.2023
финансы, экономика, новости, россия, крым
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Инвесторы крайне заинтересованы в национализированных активах российских олигархов, рассказал РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Предприятия все хорошие, добротные в подавляющем большинстве, поэтому инвесторам это очень и очень интересно", — заявил он агентству на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
По словам Константинова, вырученные с аукционов средства будут отправлены на нужды специальной военной операции.
Ранее власти Крыма сообщили, что приняли решение о национализации имущества нескольких украинских олигархов, которые связаны с Украиной и совершают недружественные действия по отношению к России.
Международная выставка-форум "Россия" стартовала на территории ВДНХ 4 ноября, в День народного единства. В ходе мероприятия будут представлены новейшие и важнейшие достижения страны, посетители смогут увидеть экспозиции всех 89 регионов, ключевых отечественных компаний и ведомств. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.