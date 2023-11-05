МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Инвесторы крайне заинтересованы в национализированных активах российских олигархов, рассказал РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. В Крыму предложили арестовать активы Украины в счет ущерба за блокаду

"Предприятия все хорошие, добротные в подавляющем большинстве, поэтому инвесторам это очень и очень интересно", — заявил он агентству на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

По словам Константинова, вырученные с аукционов средства будут отправлены на нужды специальной военной операции.

Ранее власти Крыма сообщили, что приняли решение о национализации имущества нескольких украинских олигархов, которые связаны с Украиной и совершают недружественные действия по отношению к России.

Международная выставка-форум "Россия" стартовала на территории ВДНХ 4 ноября, в День народного единства. В ходе мероприятия будут представлены новейшие и важнейшие достижения страны, посетители смогут увидеть экспозиции всех 89 регионов, ключевых отечественных компаний и ведомств. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.