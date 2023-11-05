МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Заявления о том, что рост экономики России обеспечивает оборонно-промышленный комплекс (ОПК), правдивы лишь отчасти, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Россия перешла к защите своего суверенитета, заявил Белоусов

"Часто говорят, что у нас весь рост идет за счет ОПК. Это неправда, это, мне кажется, частичная правда. Действительно, ОПК растет высокими темпами, и он тянет за собой смежные отрасли — металлургию, химию и целый ряд других производств", — сказал Белоусов журналистам.

Белоусов добавил, что в России высокими темпами растут сектора, связанные с производством оборудования и товаров длительного пользования — 5-7% в месяц со снятой сезонностью.

Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз роста экономики России в текущем году до 2,8% с весенних оценок в 1,2%. На днях президент России Владимир Путин допустил, что рост ВВП России по итогам года может составить 3%.

ВВП России в сентябре вырос на 5,2% в годовом выражении, за девять месяцев — на 2,8%, сообщало министерство экономического развития.