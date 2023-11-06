МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя — ПРАЙМ. Запорожская область намерена постепенно выйти на самоокупаемость в ближайшие годы, рассказал в ходе пресс-конференции губернатор региона Евгений Балицкий. Балицкий объяснил, почему ЗАЭС не работает на максимальной мощности

Он отметил, что у региона очень высокая собираемость по электричеству, коммунальным платежам, сельскому хозяйству, кроме того в области действует более 130 промпредприятий.

"И в целом, я надеюсь, что мы выйдем на самоокупаемость в ближайшие несколько лет. Мы пока собрали порядка 10 миллиардов рублей в этом году, нами с области собрано собственных денег, из тех 65 (миллиардов), которые нам дает дотацией "большая земля", наш федеральный центр", — заявил Балицкий.

По его словам, в следующем году в бюджет планируется собрать от 15 до 20 миллиардов рублей.

"И, ориентировочно, к третьему-четвертому году мы планируем выйти на самоокупаемость области, где мы бы перестали быть реципиентом, а стали донором для нашей родины", — подчеркнул губернатор.

При этом он отметил, что одной из основных проблем, стоящих на пути к самоокупаемости, являются сложности с кредитованием в регионе.

"Начинает работать кредитная история, хотя кредитование происходит за счет "большой земли". У нас банковская сфера хоть и представлена достаточно развернуто, но, к сожалению, пока нет нормального страхования, нет пока нормальных залогов, поскольку много еще чего находится в переходном этапе от старой системы к новой. И, соответственно, это сильно обуславливает торможение процесса выдачи кредитов, когда нет залога. Мы над этим работаем", — сообщил Балицкий.