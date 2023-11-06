МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Вступление Украины в Евросоюз может отразиться очень негативно на его беднейших странах-членах, полагает обозревательница британского портала UnHerd Бетани Эллиотт. НАТО слабеет. Поддержка Украины внесла раздор в альянс

Она отметила, что если Киеву предоставят возможность получать деньги, которые предназначаются для развития инфраструктуры бедных странах ЕС, то эти средства не пойдут в Эстонию, Литву, Словению, Кипр, Мальту и Чехию. Журналистка добавила, что включение Украины в ЕС привело бы к снижению субсидий на развитие сельского хозяйства на 20%.

Согласно внутренним расчетам ЕС, которые привела Элиотт, в рамках расширенной конфедерации с Украиной, Молдавией, Грузией и странами Балканского полуострова Киев сможет получать помощь в размере 168 миллиардов евро на протяжении семи лет.

Обозревательница также рассказала об опасениях еврочиновников, по мнению которых ЕС, состоящий из 30 и более стран не сможет функционировать эффективно.

По мнению Элиотт, поиск компромисса при приеме Украины в ЕС, вероятно, будет сложным. "Всех разгромили". В Киеве заявили о госперевороте

Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в ЕС в 2030 году. Он также напомнил, что несколько балканских стран ждут членства уже 20 лет.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщал, что Киев хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года.

Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.