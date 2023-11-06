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Киев пугает Европу кризисом в случае отказа от дальнейшей финансовой помощи
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Киеву без помощи западных союзников грозит дыра в бюджете, при этом возможный экономический кризис на Украине будет иметь последствия и для Европы, сообщила газета Politico со... ПРАЙМ, 06.11.2023
финансы, экономика, новости, украина, бюджет украины, финансовая помощь, запад
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Киеву без помощи западных союзников грозит дыра в бюджете, при этом возможный экономический кризис на Украине будет иметь последствия и для Европы, сообщила газета Politico со ссылкой на главу Минфина Украины Cергея Марченко.
По его словам, Верховная рада на этой неделе утвердит бюджет на 2024 год, но "Киеву грозит дыра в 29 миллиардов долларов без дальнейшей поддержки от его союзников".
Марченко предупредил, что возможный экономический кризис на Украине будет иметь последствия и для Европы. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил поправки в бюджет ЕС, включающие пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из европейского бюджета. Политик пояснил, что Будапешт будет блокировать эту инициативу, пока не увидит внятного обоснования выделения дополнительныхъ средств, а не просто предложения "дать больше денег".
По мнению Марченко, Европа может столкнуться с ростом цен и новыми миграционными потоками в случае экономического кризиса на Украине.
"Он (кризис — ред.) может последствия… из-за миграции,.. из-за значительного роста цен в Европе, особенно на некоторые продукты питания, возможно, на нефть и газ", — пояснил министр.