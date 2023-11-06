МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Киеву без помощи западных союзников грозит дыра в бюджете, при этом возможный экономический кризис на Украине будет иметь последствия и для Европы, сообщила газета Politico со ссылкой на главу Минфина Украины Cергея Марченко. В Киеве считают, что Запад не может себе позволить усталость от Украины

По его словам, Верховная рада на этой неделе утвердит бюджет на 2024 год, но "Киеву грозит дыра в 29 миллиардов долларов без дальнейшей поддержки от его союзников".

Марченко предупредил, что возможный экономический кризис на Украине будет иметь последствия и для Европы. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил поправки в бюджет ЕС, включающие пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из европейского бюджета. Политик пояснил, что Будапешт будет блокировать эту инициативу, пока не увидит внятного обоснования выделения дополнительныхъ средств, а не просто предложения "дать больше денег".

По мнению Марченко, Европа может столкнуться с ростом цен и новыми миграционными потоками в случае экономического кризиса на Украине.

"Он (кризис — ред.) может последствия… из-за миграции,.. из-за значительного роста цен в Европе, особенно на некоторые продукты питания, возможно, на нефть и газ", — пояснил министр.