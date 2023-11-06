РИМ, 6 ноя — ПРАЙМ. Запад подает антироссийские санкции в таком ключе, будто с ними согласился весь мир, но это не соответствует действительности, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Во Франции раскритиковали очередной пакет антироссийских санкций

Он пояснил, что западные меры, по сути, являются рычагами, которые имеются в распоряжении у развитых экономик, и эти меры основаны на механизмах, полномочиях и инструментах, созданных в течение многих лет. При этом развитые экономики используют эти рычаги, когда им это удобно.

"И они не то чтобы обращаются в ООН в поисках легитимности: они делают это, когда думают, что на карту поставлены их интересы. Разумеется, во многих частях мира концепция санкций воспринимается по-разному. Это делается так, как будто весь мир согласился на санкции. Это не совсем так", — заявил Джайшанкар в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Он также пояснил, разница в подходах Европы к конфликтам на Украине и Ближнем Востоке обусловлена тем, что "в прошлом, когда возникали проблемы в других частях мира, европейские страны, по сути, считали, что им не стоит об этом беспокоиться".

Пока Европа была в безопасности и ничто не угрожало европейскому образу жизни, об этом могли позаботиться другие, но когда в ней что-то происходит, ее страны хотят "международного выражения солидарности".

"Но многие во всем мире считали, что их интересы тоже следует учитывать. При этом мне кажется, что мы преодолели этот этап", — заявил глава индийского МИД. СМИ раскрыли неожиданные последствия санкций США

Говоря о ситуации на Украине, Джайшанкар выразил мнение, что "в определенный момент стороны должны сесть за стол и поговорить". "Индия всегда готова протянуть руку помощи", — сказал Джайшанкар.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что стороны согласуют 12-го пакет санкций против России, в рамках которых будут введены "новые запреты на импорт и экспорт, и действия по ужесточению потолка цен на нефть".

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.