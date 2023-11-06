ПЕКИН, 6 ноя — ПРАЙМ. Пекин выразил Вашингтону решительный протест в связи с санкционными действиями США и потребовал прекратить необоснованное подавление китайских компаний. Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции КНР, посвященном новым санкциям США в отношении китайских компаний из-за сотрудничества с Россией. В Китае пообещали ответить на "одностороннюю травлю" США

Вашингтон ввел санкции против десятков компаний из Турции, ОАЭ и Китая за якобы поставку товаров двойного назначения для российского военно-промышленного комплекса, говорится в обнародованном ранее заявлении Минфина США. Так, под новые меры Вашингтона попала китайская China Taly, которая якобы поставляла в России компоненты, используемые в производстве зенитно-ракетных комплексов.

"Китайская сторона выражает резкое недовольство и решительный протест", — сказано в заявлении на официальном сайте Минкоммерции КНР.

В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон должен "немедленно прекратить необоснованное подавление китайских компаний", отметив, что Китай будет "решительно защищать законные права и интересы китайских компаний".

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин всегда решительно выступал против обобщения США концепции национальной безопасности и злоупотребления государственной властью для подавления китайских компаний. По его словам, односторонние санкции США против китайских компаний на основании так называемых "связей с Россией" являются "типичным актом экономического принуждения и односторонней травли".