МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Механизм гибких экспортных пошлин по части минеральных удобрений сейчас сбалансированный, считает вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Россия активизирует экспорт минеральных удобрений на юге, считает эксперт

"Мы считаем, что на сегодняшний день это справедливое для всех было решение, оно было сбалансированным", — сказал он в кулуарах выставки "Россия" в павильоне "Сделано нами" на ВДНХ, отвечая на вопрос о возможном пересмотре гибких экспортных пошлин на удобрения.

Как сообщали РИА Новости в Минэкономразвития, в министерство поступило обращение от производителей удобрений в части отмены пошлин для производителей аммиака и метанола и снижения пошлин на калий с 10% до 3%.

Правительство РФ с 1 октября и до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей — 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей — 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% применяется при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.

Под гибкую пошлину, в частности, попали экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье, экспорт меди, цинка, алюминия, золота, алмазов, полимеров и каучуков. Пошлинами обложен и экспорт материалов для строительства, например щебня, извести, мрамора и камня. При этом для удобрений действует особый режим. Пошлина на их экспорт при курсе доллара от 80 рублей составляет 10%, а ниже этого порога — 7%, при этом минимальный размер пошлины зависит от типа удобрения.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Все регионы России представляют свои экспозиции, в которых отражены основные технологические, социокультурные и спортивные достижения.