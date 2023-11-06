МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. 127 британских компаний уведомили правительство Великобритании о нарушении антироссийских санкций, пишет газета Financial Times со ссылкой на запрос, поданный партнером юридической фирмы Pinsent Masons Стейси Кин в Минфин. СМИ заподозрили нидерландские компании в обходе санкций

Газета отмечает, что, по словам, Стейси Кин, которая подала в министерство запрос о раскрытии данных, широта санкций стала большим испытанием для британского бизнеса. Она обратила внимание на влияние российских физических и юридических лиц за рубежом.

"Российские физические и юридические лица имели влияние за пределами России… если вы посмотрите на иранский режим или сирийский режим — там просто не было таких взаимосвязей между экономиками", — приводит газета слова Кин.

Как добавило издание, Великобритания ввела санкции против более 1600 частных лиц и компаний с момента начала СВО на Украине.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, оказываемым Западом в течении нескольких лет. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций и их неэффективность.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.