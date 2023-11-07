МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Экономисты Международного валютного фонда предупредили о возможности геоэкономической фрагментации мира на два торговых блока: США-ЕС и Китай-Россия, пишет агентство РИА Новости. МВФ спрогнозировал рост госдолга Китая до 100% ВВП

По мнению экономистов, появление блоков будет связано не только с украинским кризисом, но и с ограничениями в секторах товаров и полупроводников, которые являются ключевыми в стратегической конкуренции. Кроме того, США и Китай в последние годы ввели ряд двусторонних торговых барьеров.

"Все эти события могут быть ранними признаками более широкой геоэкономической фрагментации — политически обусловленного разворота экономической интеграции, центральным компонентом которой является международная торговля", — заявили эксперты.

Экономисты отметили, что ограничение доступа к экспортным рынкам отразится на ценах многих товаров.

Геоэкономическая фрагментация может привести к росту цен на товары и возникновению дефицита. Так, в "восточном" блоке, где располагаются Китай и Россия, может возникнуть дефицит редкоземельных металлов, например, свинца, а в "атлантическом" блоке резко поднимутся цены на молибден, олово и титан, предположили эксперты.

Кроме того, российско-китайский блок столкнется с нехваткой кобальта, никеля, меди, пальмового масла, сои, печатных плат и разного рода микросхем современного поколения, поскольку их производство находится в нескольких странах блока США — Европа.

Однако последствия для каждого из блока предположить сложно, так как необходимо также учитывать влияние на конфигурацию блоков других регионов, таких как Африка, Средняя Азия, подчеркнули экономисты.

По мнению российских экспертов, модель, предложенная МВФ носит гипотетический характер, так как товарооборот между формирующимися блоками все равно продолжится даже при отсутствии прямых логистических маршрутов.

"Такое экономическое моделирование не учитывает сценарии разделения или не разделения между двумя блоками остальных стран и регионов. Уровень цен в каждом из блоков на тот или иной товар будет зависеть от торговых отношений с неприсоединившимися странами-производителями. Этот тот случай, когда торговая дипломатия может дать и непрогнозируемые результаты", — заключила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.