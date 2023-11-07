МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Министерство финансов России ожидает открытие десяти миллионов индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-III) в среднем по полмиллиона рублей в ближайшие два-три года, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. ГД приняла в первом чтении законопроект об индивидуальных инвестсчетах

"Я уверен, что вы прекрасно понимаете, что мы точно прогнозировать поведение граждан не можем. Поэтому я бы, конечно, не хотел бы, чтобы прогноз, который я сейчас дам, разошелся по прессе и в итоге все сказали, что Минфин столько видит", — отметил Моисеев.

По словам Моисеева, на данный момент невозможно точно предугадать поведение граждан, но Минфин надеется, что количество таких счетов составит несколько миллионов, а в среднесрочной перспективе достигнет десяти миллионов.

Ранее Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении с 2024 года ИИС-III.

ИИС — это специальный счет, для которого предусмотрены льготы по НДФЛ. Сейчас в России действуют ИИС двух типов (А и Б): по первому предусмотрен возврат владельцу счета 13 процентов внесенной на него суммы, по второму — освобождение от налога на доход от инвестиций при закрытии счета. Но получить эти льготы можно лишь при условии, что счет открыт минимум в течение трех лет.