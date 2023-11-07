2023-11-07T14:45:49+03:00
2023-11-07T14:45:49+03:00
2023-11-07T14:45:49+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231107/842191947.html
Сбербанк заявил о замедлении инфляции в России
Экономика
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Инфляция в России по состоянию на конец октября – начало ноября замедлилась, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Мы, в общем, видим конец октября и начало ноября замедление... ПРАЙМ, 07.11.2023
экономика, новости, россия, сбербанк, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России по состоянию на конец октября – начало ноября замедлилась, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Мы, в общем, видим конец октября и начало ноября замедление инфляции уже", — заявил он на пресс-конференции.
"Если инфляция будет замедляться, то Центральный банк будет возвращать свою политику к нормализованной ситуации, и темпы кредитования будут восстанавливаться", — заключил он.
По последним данным Росстата, недельная инфляция в РФ с 24 по 30 октября замедлилась до 0,14% с 0,24% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 5,47%. Данные о динамике цен за весь октябрь статистическое ведомство опубликует в пятницу, 10 ноября.