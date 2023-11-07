МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России по состоянию на конец октября – начало ноября замедлилась, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Греф назвал фундаментальный курс рубля к доллару

"Мы, в общем, видим конец октября и начало ноября замедление инфляции уже", — заявил он на пресс-конференции.

"Если инфляция будет замедляться, то Центральный банк будет возвращать свою политику к нормализованной ситуации, и темпы кредитования будут восстанавливаться", — заключил он.

По последним данным Росстата, недельная инфляция в РФ с 24 по 30 октября замедлилась до 0,14% с 0,24% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 5,47%. Данные о динамике цен за весь октябрь статистическое ведомство опубликует в пятницу, 10 ноября.